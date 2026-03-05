В СФ предложили ввести обязательную отработку для бюджетников строительных вузов

Комитет Совета Федерации предложил, чтобы выпускники строительных вузов, обучавшиеся на бюджетной основе, обязаны были отработать по специальности. Как пишет ТАСС, это решение обсуждалось на круглом столе, посвященном развитию кадров в строительной отрасли. Также комитет рекомендовал министерствам рассмотреть поддержку молодых ученых и аспирантов, которые хотят преподавать строительные дисциплины. Отмечается, что в настоящее время строительная отрасль в России сталкивается с нехваткой кадров — дефицит составляет около 20-30%.

Комитет Совета Федерации предложил, чтобы выпускники строительных вузов, обучавшиеся на бюджетной основе, обязаны были отработать по специальности. Как пишет ТАСС, это решение обсуждалось на круглом столе, посвященном развитию кадров в строительной отрасли.

Также комитет рекомендовал министерствам рассмотреть поддержку молодых ученых и аспирантов, которые хотят преподавать строительные дисциплины.

Отмечается, что в настоящее время строительная отрасль в России сталкивается с нехваткой кадров — дефицит составляет около 20-30%.