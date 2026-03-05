Рязань
В СФ предложили ввести обязательную отработку для бюджетников строительных вузов
