В рязанском суде свидетель подтвердил передачу денег в деле экс-сенатора Петиной

5 марта на заседании свидетель Александр Масленников, замгендиректора по крупным проектам компании «Диамед» (поставщик медоборудования), подтвердил передачу «отката» через себя. Масленников пояснил, что не знаком с Петиной, а его роль заключалась в участии в поставках, проверке и установке оборудования в медицинские учреждения Рязани. В марте 2020 года Авдеев передал ему серый пакет с деньгами, который он должен был вручить ответственному за тендеры Александру Канунникову. Свидетель не знал содержимого и не был знаком с получателем. После его допроса заседание сделали перерыв, а затем отложили из-за плохого самочувствия Ирины Петиной. Следующее слушание назначено на 6 марта в 10:30.

5 марта в Советском районном суде Рязани продолжилось разбирательство по делу о взятках, связанном с бывшим сенатором и экс-заместителем министра здравоохранения Рязанской области Ириной Петиной.

Как пишут «Рязанские новости», на суде выступил свидетель Александр Масленников, который пришёл с адвокатом. Отмечается, что он занимает должность заместителя генерального директора по крупным проектам в компании «Диамед», специализирующейся на поставках медицинского оборудования.

Масленников сообщил, что не знаком с Ириной Петиной. По образованию он инженер, и его работа заключалась в участии в поставках оборудования, сравнении технических характеристик, составлении планов размещения, контроле за установкой и проверке соответствия оборудования при запуске.

В связи с работой ему периодически приходилось бывать в Рязани, так как оборудование поставлялось в местные медицинские учреждения, включая областную клиническую больницу, БСМП и онкодиспансер.

На предыдущем заседании стало известно, что генеральный директор «Диамед» Евгений Авдеев передал денежный «откат» ответственному за тендеры Александру Канунникову через Масленникова. При этом деньги были упакованы в непрозрачный пакет, и свидетель не знал, что именно в нём находится.

На сегодняшнем заседании Масленников подтвердил наличие этого эпизода. По его словам, в марте 2020 года он собирался в Рязань по делам. Перед поездкой Авдеев передал ему серый пакет и попросил связаться с определённым человеком по прибытии. Они встретились возле областной больницы. По описанию свидетеля, это был мужчина примерно 35-40 лет в тёмной повседневной одежде.

Масленников добавил, что не уточнял у Авдеева содержание пакета и не был знаком с получателем до этой встречи. После этого он больше не общался с ним.

После того как свидетель ответил на все вопросы, было объявлено о перерыве в заседании.

После перерыва слушание отложили из-за плохого самочувствия Ирины Петиной. Рассмотрение дела продолжится 6 марта в 10:30.

Напомним, Ирина Петина обвиняется в получении взяток от поставщиков медизделий в различные учреждения здравоохранения региона — от психбольниц до роддомов. Общая сумма составила свыше 140 миллионов.

По версии следствия, часть денег она передавала уже осужденному по другому делу о взятках бывшему вице-губернатору Игорю Грекову.

Подробнее прочитать об уголовном деле — в сюжете РЗН. Инфо.