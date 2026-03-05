В рязанском перинатальном центре появились на свет рекордные 830 малышей

В рязанском областном перинатальном центре подвели итоги работы за первые два месяца 2026 года. За этот период родилось 830 детей, что стало рекордом за последние пять лет. В прошлом году родилось 764 ребенка, в этом — 830. Рост связан с доверием семей и расширением географии пациенток. В феврале 2026 года появилось 403 малыша: 203 мальчика и 200 девочек, включая девятую двойню с начала года. Вес детей: от 480 до 4550 граммов.

В рязанском областном перинатальном центре подвели итоги работы за первые два месяца 2026 года. За этот период родилось 830 детей, что стало рекордом за последние пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

В прошлом году родилось 764 ребенка, в этом — 830. Рост связан с доверием семей и расширением географии пациенток. В феврале 2026 года появилось 403 малыша: 203 мальчика и 200 девочек, включая девятую двойню с начала года. Вес детей: от 480 до 4550 граммов.

Фото: «Яндекс Карты».