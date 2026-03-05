В Рязанской области «Почта России» изменит график работы в связи с 8 марта

В «Почте России» рассказали рязанцам о графике работы отделений в связи с Международным женским днём. 8 марта все отделения будут закрыты, за исключением круглосуточных и пунктов выдачи заказов с маркетплейсов — они продолжат работу в обычном режиме.

7 марта рабочий день почты сократят на один час, 9 марта обслуживание возобновится по стандартному графику.

Почтальоны 8 марта не будут доставлять обычную корреспонденцию и периодические издания. Пенсии и пособия доставят по согласованному с Соцфондом графику.

Уточнить расписание работы отделений и найти ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении «Почты России».