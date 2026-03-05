В Рязани сошедшая с крыши дома глыба льда повредила два автомобиля

По словам очевидцев, рядом находились люди, но никто не пострадал. Отмечается, что большой кусок льда теперь висит на проводах, а проезд перекрыли машиной. «Ранее уже был сход снега с этого здания и тоже на автомобиль», — добавили рязанцы.

В Рязани на Первомайском проспекте сошедшая с крыши дома глыба льда повредила два автомобиля. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань».

По словам очевидцев, рядом находились люди, но никто не пострадал. Отмечается, что большой кусок льда теперь висит на проводах, а проезд перекрыли машиной.

«Ранее уже был сход снега с этого здания и тоже на автомобиль», — добавили рязанцы.