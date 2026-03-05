В Рязани произошло ДТП с участием пяти машин

Отмечается, что авария случилась на улице Прижелезнодорожная. На кадрах видно, что машины стоят в ряд и у каждой механические повреждения, включая серьезные царапины, сломанные боковые стекла, отлетевшие куски бампера. Также рядом заметен грузовой автомобиль. По данным сервиса «Яндекс. Карты», на этой улице зафиксировано затруднение движения.