В России предложили запретить работу квест-комнат

В России назрела необходимость введения полного запрета на работу квест-комнат, так как они представляют серьезную угрозу для психологического и физического здоровья детей. Об этом заявил юрист и педагог Иван Курбаков, председатель организации «Отцы рядом», передает «Абзац».
Поводом для таких заявлений стало недавнее происшествие в одном из квест-центров Краснодара, где девочке оторвало палец из-за халатности актера массовки, который не вовремя захлопнул дверь. Инцидент произошел во время празднования ее дня рождения с друзьями.
Курбаков охарактеризовал ситуацию как «чудовищное, бесчеловечное пренебрежение безопасностью и жизнью ребенка в погоне за прибылью». Он отметил, что это свидетельствует о системном провале в обеспечении безопасности на подобных мероприятиях. Вместо оказания помощи пострадавшей девочке, работники квеста предложили ей продолжить игру, а медицинская помощь была задержана на три часа.
Активист намерен обратиться в Роспотребнадзор, Росздравнадзор и Генпрокуратуру с требованием о запрете квест-комнат.