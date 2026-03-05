Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
Птн, 06
-4°
Сбт, 07
ЦБ USD 78.19 0.39 06/03
ЦБ EUR 90.79 0.04 06/03
Нал. USD 79.25 / 78.65 05/03 18:20
Нал. EUR 91.85 / 92.50 05/03 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 часов назад
377
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
598
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 524
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
806
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В России предложили запретить работу квест-комнат
В России назрела необходимость полного запрета на квест-комнаты из-за угрозы для здоровья детей. Об этом заявил юрист и педагог Иван Курбаков, председатель организации «Отцы рядом». Поводом стал инцидент в Краснодаре, где девочке оторвало палец из-за халатности актера массовки, который резко захлопнул дверь во время её дня рождения. Курбаков назвал происходящее «чудовищным пренебрежением безопасностью» и указал на системный провал в обеспечении безопасности. Медпомощь пострадавшей задержали на 3 часа, а работники предложили продолжить игру. Активист планирует обратиться в Роспотребнадзор, Росздравнадзор и Генпрокуратуру с требованием запретить квест-комнаты.

В России назрела необходимость введения полного запрета на работу квест-комнат, так как они представляют серьезную угрозу для психологического и физического здоровья детей. Об этом заявил юрист и педагог Иван Курбаков, председатель организации «Отцы рядом», передает «Абзац».

Поводом для таких заявлений стало недавнее происшествие в одном из квест-центров Краснодара, где девочке оторвало палец из-за халатности актера массовки, который не вовремя захлопнул дверь. Инцидент произошел во время празднования ее дня рождения с друзьями.

Курбаков охарактеризовал ситуацию как «чудовищное, бесчеловечное пренебрежение безопасностью и жизнью ребенка в погоне за прибылью». Он отметил, что это свидетельствует о системном провале в обеспечении безопасности на подобных мероприятиях. Вместо оказания помощи пострадавшей девочке, работники квеста предложили ей продолжить игру, а медицинская помощь была задержана на три часа.

Активист намерен обратиться в Роспотребнадзор, Росздравнадзор и Генпрокуратуру с требованием о запрете квест-комнат.