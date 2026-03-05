В России предложили запретить работу квест-комнат

В России назрела необходимость полного запрета на квест-комнаты из-за угрозы для здоровья детей. Об этом заявил юрист и педагог Иван Курбаков, председатель организации «Отцы рядом». Поводом стал инцидент в Краснодаре, где девочке оторвало палец из-за халатности актера массовки, который резко захлопнул дверь во время её дня рождения. Курбаков назвал происходящее «чудовищным пренебрежением безопасностью» и указал на системный провал в обеспечении безопасности. Медпомощь пострадавшей задержали на 3 часа, а работники предложили продолжить игру. Активист планирует обратиться в Роспотребнадзор, Росздравнадзор и Генпрокуратуру с требованием запретить квест-комнаты.

В России назрела необходимость введения полного запрета на работу квест-комнат, так как они представляют серьезную угрозу для психологического и физического здоровья детей. Об этом заявил юрист и педагог Иван Курбаков, председатель организации «Отцы рядом», передает «Абзац».

Поводом для таких заявлений стало недавнее происшествие в одном из квест-центров Краснодара, где девочке оторвало палец из-за халатности актера массовки, который не вовремя захлопнул дверь. Инцидент произошел во время празднования ее дня рождения с друзьями.

Курбаков охарактеризовал ситуацию как «чудовищное, бесчеловечное пренебрежение безопасностью и жизнью ребенка в погоне за прибылью». Он отметил, что это свидетельствует о системном провале в обеспечении безопасности на подобных мероприятиях. Вместо оказания помощи пострадавшей девочке, работники квеста предложили ей продолжить игру, а медицинская помощь была задержана на три часа.

Активист намерен обратиться в Роспотребнадзор, Росздравнадзор и Генпрокуратуру с требованием о запрете квест-комнат.