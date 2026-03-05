В России может подорожать техника Apple из-за конфликта на Ближнем Востоке

Цены на технику Apple в России могут вырасти из-за конфликта на Ближнем Востоке и связанных с ним проблем с логистикой. Об этом «Газете.Ru» рассказал техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom). По его словам, из-за боевых действий была нарушена цепочка поставок гаджетов, которые часто поступают в Россию через ОАЭ. В связи с этим рынок сейчас находится в неопределенном состоянии.

«Сейчас цены на устройства, которые уже в Москве, начали потихоньку расти. Просто потому, что логистика нарушилась, и что будет с ближайшими поставками, никто не знает. Дубай — не единственный, но один из самых удобных и масштабных хабов торговли техникой Apple», — отметил эксперт.

При этом, по его мнению, дефицита техники Apple в России не ожидается. Однако отдельные модели смартфонов и ноутбуков могут временно исчезнуть из продажи. Он добавил, что причин для паники нет: техника Apple остается востребованным товаром, поэтому поставщики продолжат искать способы ее ввоза в страну.