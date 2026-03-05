В России могут подорожать автомобили, импортируемые через Ближний Восток

По данным директора по развитию дилерского комплекса «Автополе», вице-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров Сергея Вайнера, автомобили, импортируемые в Россию транзитом через Ближний Восток, могут подорожать вследствие роста страховых тарифов и увеличения сроков доставки. «Чем дольше контейнер, товар в любом виде едет до пункта назначения, тем дороже сама перевозка. Компании-перевозчики будут пытаться переложить дополнительные расходы, естественно, на заказчика», — пояснил он.

В России могут подорожать автомобили, импортируемые через Ближний Восток. Об этом сообщает РБК.

По данным директора по развитию дилерского комплекса «Автополе», вице-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров Сергея Вайнера, автомобили, поставляемые в Россию транзитом через Ближний Восток, могут подорожать вследствие роста страховых тарифов и увеличения сроков доставки.

«Чем дольше контейнер, товар в любом виде едет до пункта назначения, тем дороже сама перевозка. Компании-перевозчики будут пытаться переложить дополнительные расходы, естественно, на заказчика», — пояснил он.