«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
3 часа назад
303
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
588
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 502
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
803
В Касимове стартует благоустройство двух улиц на 98,4 млн рублей
Работы по благоустройству общественного пространства «Мелодия старого города» в Школьном переулке и на улице Губарева планируется завершить до 1 октября 2026 года. Начальная цена контракта на сайте госзакупок составила 98,4 миллиона рублей.

Подрядчику предстоят работы на 4,6 тысячах м2. Там обустроят новые тротуары, пешеходные зоны, современное освещение. Также предусмотрено озеленение территории.

В документации к закупке указано обустройство новой лестницы со смотровой площадкой длиной около пяти метров и шириной два метра. Высота лестниц со смотровой площадкой — около 17 метров.

Ранее на разработку проектно-сметной документации для благоустройства двух улиц Касимова в концепции «Мелодии старого города» выделяли 4,5 миллиона рублей.

Фото: документы на сайте госзакупок.