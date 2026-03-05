В Касимове стартует благоустройство двух улиц на 98,4 млн рублей

Работы по благоустройству общественного пространства «Мелодия старого города» в Школьном переулке и на улице Губарева планируется завершить до 1 октября 2026 года. Начальная цена контракта на сайте госзакупок составила 98,4 миллиона рублей.

Подрядчику предстоят работы на 4,6 тысячах м2. Там обустроят новые тротуары, пешеходные зоны, современное освещение. Также предусмотрено озеленение территории.

В документации к закупке указано обустройство новой лестницы со смотровой площадкой длиной около пяти метров и шириной два метра. Высота лестниц со смотровой площадкой — около 17 метров.

Ранее на разработку проектно-сметной документации для благоустройства двух улиц Касимова в концепции «Мелодии старого города» выделяли 4,5 миллиона рублей.

Фото: документы на сайте госзакупок.