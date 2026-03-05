Рязань
В 2026 году в Рязанской области зарегистрировали 170 ДТП, погибли 25 человек
В ГАИ Рязанской области 5 марта прошла пресс-конференция по итогам 2025 года и планам на 2026. За два месяца 2026 года произошло 170 ДТП с 25 погибшими и 261 ранеными. В 2025-м число ДТП выросло на 3,6% — 1491 происшествие, при этом погибших стало меньше — 168 человек, пострадавших — 1955. За 10 лет число погибших снизилось почти в два раза. Около половины смертей приходится на федеральные дороги, где остро не хватает барьерного ограждения. Выезд на встречку и превышение скорости — главные причины аварий. В 2025 выявлено 31 место концентрации ДТП и 101 аварийно опасный участок, ведётся работа по их устранению. Особое внимание уделяется безопасности детей.

В Госавтоинспекции Рязанской области в четверг, 5 марта, состоялась пресс-конференция по итогам 2025 года и планам на 2026. На мероприятии присутствовала корреспондент РЗН. Инфо.

Начальник региональной ГАИ Сергей Романов сообщил, что за два месяца 2026 года в Рязанской области произошло 170 ДТП, в которых 25 человек погибли, 261 — получил ранение.

Число ДТП в 2025 году увеличилось на 3,6%. Зафиксировали 1491 дорожно-транспортное происшествие. При этом количество погибших и пострадавших наоборот уменьшилось. Скончались 168 человек, а 1955 — получили ранения различной степени тяжести.

При этом ежегодное число погибших в ДТП за последние 10 лет снизилось почти в два раза. В 2015 году скончались 292 человека.

Как уточнил Сергей Романов, около половины от общего числа погибших приходится именно на федеральные дороги: М-5 Урал, Р-132 Золотое кольцо и Р-22 Каспий. Только на некоторых участках трасс установлено барьерное ограждение для разделения встречных потоков. Отмечается, что оно необходимо: часто люди погибают в ДТП из-за выезда на встречку. Вторая основная причина — несоответствие скоростного режима.

«По итогам 2025 году у нас образовалось 31 место концентрации ДТП и 101 аварийно опасный участок. Сейчас мы с владельцами дорог прорабатываем те мероприятия, которые позволят ликвидировать места концентрации. Это будет утверждено в виде плана, в соответствии с ним продолжится работа», — рассказал начальник ГАИ региона.

По его словам, один из сложных и загруженных участков — перекресток Первомайского проспекта и улицы Вокзальной. Трудности возникают и на пересечении улиц Ленина и Право-Лыбедской. Романов отметил, что рассматривается вопрос об изменении организации дорожного движения на этом участке.

Особое внимание начальник региональной ГАИ уделил теме безопасности несовершеннолетних. Каждое пятое ДТП происходит с их участием. В 2025 году зарегистрировали 318 ДТП с несовершеннолетними. Погибли 9 детей, 368 — пострадали.

Он отметил, что часто несовершеннолетние управляют мототранспортом и попадают в ДТП. Наибольшее число нарушений у возрастной группы от 10 до 19 лет.

«На сегодняшний день мототранспорт является одной из самых опасных категорий транспортных средств. Играет роль неумелое обращение с ним, переоценка своих возможностей и несоблюдение ПДД. С наступлением теплого времени года число ДТП с участием мототранспорта значительно возрастает», — уточнил Сергей Романов.

Начальник региональной ГАИ напомнил рязанцам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, использовать на одежде световозвращающие элементы и быть внимательными.