У метро «Сокол» в Москве зарезали мужчину

На севере Москвы возле станции метро «Сокол» произошла поножовщина, в результате которой погиб молодой мужчина. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы. По данным ведомства, около одного из домов на Ленинградском проспекте обнаружили тело мужчины 2003 года рождения с ножевыми ранениями. Еще один пострадавший — мужчина 1996 года рождения — был госпитализирован в тяжелом состоянии.

На севере Москвы возле станции метро «Сокол» произошла поножовщина, в результате которой погиб молодой мужчина. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

По данным ведомства, около одного из домов на Ленинградском проспекте обнаружили тело мужчины 2003 года рождения с ножевыми ранениями. Еще один пострадавший — мужчина 1996 года рождения — был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел вечером 4 марта. Между тремя мужчинами возник конфликт, во время которого один из них достал нож и напал на оппонентов.

Прохожие заметили происходящее, скрутили нападавшего и удерживали его до прибытия полиции. По данным правоохранителей, подозреваемого 1998 года рождения задержали на месте и доставили в отдел.

Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование находится на контроле Савеловской межрайонной прокуратуры.

Фото: прокуратура Москвы.