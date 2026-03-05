Тракторист, задавивший насмерть подростка, получил 5 месяцев исправительных работ

Суд вынес приговор 35-летнему уроженцу Таджикистана Саидахмаду Фатоеву, который насмерть задавил 13-летнего подростка в Дмитровском городском округе Подмосковья. Мужчине назначили пять месяцев исправительных работ, однако выполнять их он не будет — суд зачел время, проведенное под арестом, и отпустил его сразу после оглашения приговора.

Трагедия произошла 28 мая 2025 года. По данным ГУ СК по Московской области, мужчина управлял трактором с культиватором и совершил наезд на находившегося рядом школьника. Подросток получил смертельные травмы и скончался на месте.

После происшествия тракторист попытался скрыть случившееся: он сбросил тело мальчика в реку. Позже его обнаружили рыбаки.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Во время допроса подозреваемый признал вину.

Как отмечают СМИ, в ходе расследования мужчина вводил полицию в заблуждение и даже участвовал в поисках пропавшего подростка вместе с его родителями, хотя знал, где находится тело.