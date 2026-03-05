Школьный автобус едва не столкнулся с КДМ на узкой рязанской дороге

Школьный автобус едва столкнулся с КДМ на узкой дороге, которую чистила спецтехника в Касимовском округе. Об этом сообщили в соцсетях. Инцидент случился 4 марта на дороге Чинур — Шостье — Сиверка. По словам местных жителей, спецтехника как раз расчищала снег на дороге, когда на узком участке не смогли разъехаться школьный автобус и КДМ. На фото видно, что школьный автобус и техника едва не столкнулись.

Инцидент случился 4 марта на дороге Чинур — Шостье — Сиверка. По словам местных жителей, спецтехника как раз расчищала снег на дороге, когда на узком участке не смогли разъехаться школьный автобус и КДМ. На фото видно, что школьный автобус и техника едва не столкнулись.

В минтрансе в ответ на комментарий о ДТП пояснили, что в округе ежедневно тяжелая техника устраняет узкие места на дорогах, улучшая транспортную доступность. В плановом порядке ликвидируют такие участки и на дороге Чинур-Шостье-Сиверка.

«Мы провели тщательную проверку указанной информации. Отметим, что факт дорожно-транспортного происшествия не подтвержден, транспорт успешно осуществил встречный разъезд», — отметили в ведомстве.