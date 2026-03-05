Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
Птн, 06
-4°
Сбт, 07
ЦБ USD 77.8 0.19 05/03
ЦБ EUR 90.75 0.44 05/03
Нал. USD 79.00 / 78.64 05/03 13:55
Нал. EUR 91.66 / 92.47 05/03 13:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
37 минут назад
136
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
582
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 483
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
799
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Школьный автобус едва не столкнулся с КДМ на узкой рязанской дороге
Школьный автобус едва столкнулся с КДМ на узкой дороге, которую чистила спецтехника в Касимовском округе. Об этом сообщили в соцсетях. Инцидент случился 4 марта на дороге Чинур — Шостье — Сиверка. По словам местных жителей, спецтехника как раз расчищала снег на дороге, когда на узком участке не смогли разъехаться школьный автобус и КДМ. На фото видно, что школьный автобус и техника едва не столкнулись.

Школьный автобус едва столкнулся с КДМ на узкой дороге, которую чистила спецтехника в Касимовском округе. Об этом сообщили в соцсетях.

Инцидент случился 4 марта на дороге Чинур — Шостье — Сиверка. По словам местных жителей, спецтехника как раз расчищала снег на дороге, когда на узком участке не смогли разъехаться школьный автобус и КДМ. На фото видно, что школьный автобус и техника едва не столкнулись.

В минтрансе в ответ на комментарий о ДТП пояснили, что в округе ежедневно тяжелая техника устраняет узкие места на дорогах, улучшая транспортную доступность. В плановом порядке ликвидируют такие участки и на дороге Чинур-Шостье-Сиверка.

«Мы провели тщательную проверку указанной информации. Отметим, что факт дорожно-транспортного происшествия не подтвержден, транспорт успешно осуществил встречный разъезд», — отметили в ведомстве.