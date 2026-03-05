Рязанский суд обязал должника выплатить часть денег за электроэнергию

4 февраля в Советском районном суде Рязани прошло заседание по делу, в котором ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» требовала взыскать с гражданина С. задолженность за электроэнергию. По мнению истца, С. не оплатил электроэнергию с ноября 2019 по март 2025 года на сумму 1 513 632 руб. 30 коп. В ходе суда выяснилось, что фактическое потребление С. значительно превышало начисления, что подтвердил Арбитражный суд Рязанской области. По состоянию на 1 июня 2025 года истец уточнил задолженность до 1 290 774 руб. 78 коп. и потребовал взыскать ещё судебные расходы — 30 136 руб. Суд частично удовлетворил иск и обязал ответчика выплатить 245 993 руб. 61 коп.

4 февраля в Советском районном суде Рязани прошло заседание по делу, в котором Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» подало иск к гражданину С. о взыскании задолженности за электроэнергию. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Истец утверждал, что С. не исполнил свои обязательства по оплате за потреблённую электроэнергию с ноября 2019 года по март 2025 года, в результате чего образовалась задолженность в размере одного миллиона 513 тысяч 632 рубля 30 копеек.

ПАО «РЭСК» является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Рязанской области и осуществляет поставку энергии бытовым потребителям, включая жилое помещение ответчика.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что объем электроэнергии, потребленной С., значительно превышал данные, учитываемые при текущих начислениях. Эти обстоятельства были установлены ранее в Арбитражном суде Рязанской области, который подтвердил фактическое потребление энергии.

В судебном заседании истец уточнил сумму задолженности по состоянию на 1 июня 2025 года, которая составила один миллион 290 тысяч 774 рубля 78 копеек, а также потребовал взыскать судебные расходы в размере 30 тысяч 136 рублей.

Суд частично удовлетворил иск и обязал С. выплатить 245 тысяч 993 рубля 61 копейку.