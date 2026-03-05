Рязанка с криминальным прошлым продала украденный телефон из грузовика с хлебом

Рязанка с криминальным прошлым продала украденный из грузовика с хлебом телефон в селе Подлипки Касимовского округа. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

В отдел полиции обратился 56-летний водитель, доставляющий хлеб, о краже смартфона. Мужчина оставил телефон в машине во время разгрузки и через несколько минут обнаружил пропажу.

Полицейские опросили местных жителей и выяснили, что недавно видели женщину, продающую похожий телефон. Злоумышленницей оказалась 35-летняя жительница Подлипок с судимостями за кражи. Правоохранители задержали женщину и выяснили, кому она продала украденный телефон.

Следователь рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».