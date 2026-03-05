Рязанцев пригласили на весенние мероприятия в ТРЦ «Марко Молл»

В ТРЦ «Марко Молл» в марте пройдет серия развлекательных мероприятий для жителей Рязани. Программа рассчитана на семейную аудиторию и включает концерты, мастер-классы и анимационные программы для детей.

7 марта в 14:00 на фудкорте центра выступят артисты студии вокала «Панда». Юные вокалисты исполнят песни из мультфильмов студии Disney — колыбельные, композиции принцесс и баллады о дружбе.

Фудкорт «Марко Молл». Вход—свободный. 0+.

8 марта с 14:00 до 16:00 пройдет праздничная программа «Для нее. О ней. С любовью». Посетительницам центра подготовят комплименты, а также бесплатный макияж и укладки от рязанских мастеров. За преображение гостей будет отвечать стилист и визажист Варвара Устинова, вошедшая в 2023 году в ТОП-10 стилистов Рязани по версии премии Event Awards. В программе также выступление группы «Гангстеры», дегустация армянской кухни от магазина «Иджеван», аквагрим и сладкая вата для детей.

«Для неё. О ней. С любовью». Фудкорт «Марко Молл». Вход—свободный. 0+.

14 марта в 14:30 состоится «Тренд-пати» — программа для творческих и активных гостей. Участников ждут танцевальные батлы, музыкальные раунды, задания на реакцию и память, креативный мастер-класс, бумажная дискотека, а также попкорн и сахарная вата. Место проведения — помещение напротив магазина Black&White.

Место встречи: помещение напротив магазина Black&White. Вход—свободный. 0+.

21 марта в 14:30 пройдет анимационная программа «Гарри Поттер». Участников распределят по «факультетам», после чего они смогут посетить уроки магии и зельеварения, принять участие в мастер-классе, выполнить задания от Хагрида и попробовать сладости из шоколадного фонтана. Завершится программа выступлением фокусника. Сбор учеников самой волшебной школы —в помещении напротив магазина Black&White.

Вход— свободный, но без опоздания. Звонок прозвенит ровно в 14:30. 0+.

28 марта в 14:30 состоится интерактивная программа «Школа Щенячьего патруля». Дети в игровой форме познакомятся с правилами поведения при пожаре, основами дорожной безопасности и переработки отходов. Также гостей ждут мастер-класс, сладости из шоколадного фонтана и мыльное шоу.

В 14:30 в помещении напротив магазина Black&White. Вход — свободный. 0+.

Фото предоставлено пресс-службой ТЦ «Марко Молл».