Рязанцам дали рекомендации по выбору живых цветов

В преддверии Международного женского дня Управление Роспотребнадзора по Рязанской области дал рекомендации по выбору живых цветов. Чтобы букет дольше оставался свежим, следует учитывать несколько важных моментов: Оцените внешний вид растения: бутон свежего цветка твёрдый, гладкий и упругий, без оторванных внешних лепестков. Стебель не должен быть пересушенным. Проверьте устойчивость цветка: взяв цветы в руки, немного встряхните их — лепестки и листья не должны осыпаться, а цветок не должен наклоняться. Обратите внимание на «рубашечный лист» у роз: это верный признак свежести. Выбирайте полураскрытые цветы: аккуратно отогните лепесток — если он эластичный и быстро вернулся на место, цветок свежий. Исключите повреждения: на стеблях, листьях и соцветиях не должно быть повреждений, вредителей или следов болезней. Не покупайте цветы со стянутыми бутонами: бутоны не должны быть стянуты резинками или замотаны скотчем у основания. Отдавайте предпочтение цветам натуральных оттенков: избегайте цветов с нанесёнными химическими веществами и красителями. Тщательно осматривайте готовые букеты: в яркой упаковке могут скрываться увядающие цветки. Лучше собирать букет самостоятельно или попросить составить его при вас.