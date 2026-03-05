Россельхознадзор проверил 3000 тонн ячменя и рапса для отгрузки из Рязанской области в Белоруссию

С 1 января по 4 марта 2026 года Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям экспортировало 3 000 тонн зерна из Рязанской области в Беларусь: 2,4 тысячи тонн ячменя и 630 тонн рапса. Отмечается, что продукция соответствовала фитосанитарным требованиям и не содержала карантинных объектов. Было оформлено 49 фитосанитарных сертификатов. По сравнению с 2025 годом экспорт увеличился вдвое: тогда за тот же период отправили 1,6 тысячи тонн.

Россельхознадзор проверил 3 000 тонн ячменя и рапса для отгрузки из Рязанской области в Белоруссию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.