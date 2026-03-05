Ремонт крыши в доме под Рязанью начнут досрочно из-за обрушения

Фонд капитального ремонта Рязанской области нашел подрядчика для ремонта кровли дома в Туме после обрушения 28 февраля. Первоначально ремонт планировали на 2026 год, но из-за ЧС ускорили процесс. 5 марта выездная комиссия оценит объем работ и начнет ремонт.