Ночью в Рязани почистили основные магистрали и улицы частного сектора, а также закончили ямочный ремонт

Отмечается, что на уборку вышло 15 комбинированных машин. Снег вывезли с улиц Шереметьевская, от Новоселов до Зубковой; Дзержинского, от Ленинского комсомола до Татарской; Первомайский проспект, от Вокзальной до Каширина; Каширина, от Первомайского проспекта до моста на Солнечной.

Ночью в Рязани почистили основные магистрали и улицы частного сектора, а также отремонтировали дороги. Об этом сообщили на странице ВКонтакте МБУ «Дирекция благоустройства города».

Также была проведена грейдеровка на улицах Зубкова и Яблочкова. Работы велись на Циолковского, Ленина, Свободы и Радищева, а также на других улицах. Ямочный ремонт завершен на улицах Связи, Куйбышевском шоссе и Кальной. Утром осуществлялась уборка тротуаров и переходов в Московском и Советском районах. Кроме того, электрики устраняют повреждения на улице Строителей.

Фото: МБУ «Дирекция благоустройства города».