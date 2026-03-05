Метровые сугробы и «моря» на дорогах: сводка жалоб рязанцев на 5 марта

Жители Рязани и области продолжают возмущаться неочищенными тротуарами, падающими с крыш глыбами льда и «морями» на дорогах. РЗН. инфо публикует сводку жалоб горожан на 5 марта.

Обрушающиеся с крыш домов глыбы льда

На улице Новикова-Прибоя, 22 в Рязани с крыши дома сошел снег с большим куском льда. Как отметили в телеграм-канале «Подслушано Рязань», образовавшаяся глыба упала прямо во двор и сломала лавочку.

По словам очевидцев, если бы в этот момент кто-то сидел на лавке, последствия могли быть гораздо серьезнее, вплоть до травмирования.

Местные жители выразили недоумение по поводу того, почему коммунальные службы не предприняли меры по своевременной очистке крыши от опасных наледей, чтобы предотвратить потенциальную угрозу.

Снежная каша по колено

Рязанцы поделились фотографиями улицы Тимакова. По словам местной жительницы, больше недели прошло после обещания почистить пешеходные дорожки, но до сих пор ничего не изменилось.

«Люди идут по колено в снежной каше», — возмущаются рязанцы.

К школе тоже не проехать

Недовольство вызвали и дороги к школе № 75. Как отмечает рязанец, получено две отписки о проведенных работах, однако на деле все иначе.

«Подъехать к школе 75 со стороны улице Сережина гора не представляется возможным, колея глубиной более 25 см», — отмечает житель.

Снег, мусор и сосульки — не лучшее сочетание

Жители поселка Соколовка выразили недовольство состоянием дорог, наличием мусора, колейности во дворах, а также угрозой, исходящей от сосулек. Об этом информация появилась в группе ВКонтакте «Соколовка».

Отмечается, что в Госжилинспекцию направлялись жалобы, но проблема осталась нерешенной. Жители также уточнили, что Управляющая компания Соколовка не имеет достаточных ресурсов и техники для выполнения необходимых работ.

«Составляется обращение в прокуратуру чтобы понять куда уходят деньги жильцов. ГЖИ помочь не может выделить технику или дворников», — пишут жители поселка.

Метровые сугробы и «море» рядом

Жители Рыбного также возмутились состоянием дороги на улице Школьная. Из-за нерасчищенных дорог детям по дороге в школу приходится идти по метровым сугробам. «Он скользкий, ноги расходятся», — уточнили в сообщении.

Но это не единственная проблема, внизу ездят машины. «Не едут, а плывут по морю», — отмечают жители.

Рыбновцы беспокоятся, что с такими дорогами их дети находятся в опасности и рискуют попасть под машину.

По таким дорогам и скорая помощь не проедет

Дороги Ключанского территориального сектора Кораблинского округа не остались без внимания. Жители отметили, что техники не было пять дней.

«Люди обращаются в ГИБДД, 112, но результатов 0/ноль», — жалуется комментатор.

Жители обеспокоены тем, что может случится при чрезвычайных ситуациях, ведь скорая помощь не сможет проехать.