Количество аварийных электролиний в Рязани сократилось на 30%

Количество аварийных электролиний в Рязани сократилось с 220 до 150 штук, то есть на 30%. Об этом сообщил зампредседателя правительства Рустам Халиков в ходе своего публичного отчета. Он отметил, что в 2025 году на аварийно-восстановительные работы специалисты выехали более шести тысяч 400 раз.

Он отметил, что в 2025 году на аварийно-восстановительные работы специалисты выехали более шести тысяч 400 раз. «Это показатель самоотверженности людей, а также того, что придется еще много над чем поработать. Мы в Рязани смогли восстановить аварийные линии, сократив их число с 220 до 150, то есть на 30%.

В ближайшем будущем жители Кального, Солотча не будут чувствовать отключение электричества», — отметил Халиков.

В интервью РЗН. Инфо чиновник делился, что количество отключений в городе в 2025 году снизилось на 5-10%.

Фото — скриншоты с публичного отчета заместителя председателя правительства Рустама Халикова.