Каждая четвертая жительница Рязани мечтает о путешествии на 8 Марта — опрос
Еще 7% рязанок хотели бы получить билеты в театр, кино или музей. Подарочные сертификаты выбрали 6% опрошенных, а парфюмерию и косметику — 5%.

По 3% женщин мечтают о смартфонах и других гаджетах, украшениях и часах, бытовой технике или сертификатах на обучение. Одежду, обувь или меха хотели бы получить 2% участниц опроса. Столько же назвали деликатесы и сладости, товары для хобби или книги.

При этом чаще всего на 8 Марта рязанкам дарят цветы — такой подарок получают шесть из десяти женщин. Конфеты или наборы чая и кофе дарят 13% опрошенных, парфюмерию и косметику — 7%.

При этом 12% рязанок признались, что чаще всего остаются без подарка на 8 Марта.