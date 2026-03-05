Каждая четвертая жительница Рязани мечтает о путешествии на 8 Марта — опрос

Жительницы Рязани назвали самые желанные подарки на Международный женский день. Результаты опроса опубликовал сервис по поиску работы SuperJob. Как выяснилось, чаще всего горожанки мечтают о путешествии: такой подарок хотели бы получить 24% опрошенных. На втором месте — деньги, их назвали 19% участниц исследования.

Жительницы Рязани назвали самые желанные подарки на Международный женский день. Результаты опроса опубликовал сервис по поиску работы SuperJob.

Как выяснилось, чаще всего горожанки мечтают о путешествии: такой подарок хотели бы получить 24% опрошенных. На втором месте — деньги, их назвали 19% участниц исследования.

Еще 7% рязанок хотели бы получить билеты в театр, кино или музей. Подарочные сертификаты выбрали 6% опрошенных, а парфюмерию и косметику — 5%.

По 3% женщин мечтают о смартфонах и других гаджетах, украшениях и часах, бытовой технике или сертификатах на обучение. Одежду, обувь или меха хотели бы получить 2% участниц опроса. Столько же назвали деликатесы и сладости, товары для хобби или книги.

При этом чаще всего на 8 Марта рязанкам дарят цветы — такой подарок получают шесть из десяти женщин. Конфеты или наборы чая и кофе дарят 13% опрошенных, парфюмерию и косметику — 7%.

При этом 12% рязанок признались, что чаще всего остаются без подарка на 8 Марта.