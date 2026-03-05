Рязань
Автопоезд «Забота и здоровье» помог жителям Рязанского округа
5 марта в село Александрово Рязанского округа приехали врачи в рамках проекта «Забота и здоровье». Об этом пишет ИД «Пресса».

В село прибыли специалисты из разных больниц: окулист, травматолог, кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, пульмонолог, акушер-гинеколог, хирург и терапевт. Они привезли с собой маммограф и аппарат УЗИ, чтобы помочь жителям пройти обследования.

Записаться к врачам можно было заранее или прийти в живую очередь. Заместитель главного врача Игорь Пыченков отметил, что такая акция очень важна для пожилых людей, которым сложно добраться до больницы, находящейся в 45-50 километрах от села. Благодаря этому автопоезду пациенты могут получить консультации нескольких врачей за один день.

Рентген-лаборант Иван Садиков рассказал о важности маммографа для раннего выявления заболеваний молочной железы. Установка позволяет обследовать 20-25 пациентов за смену. Также жители могли сделать УЗИ и кардиограмму.