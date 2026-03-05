Автопоезд «Забота и здоровье» помог жителям Рязанского округа

5 марта в село Александрово Рязанского округа приехали врачи в рамках проекта «Забота и здоровье». Специалисты из разных больниц — окулист, травматолог, кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, пульмонолог, акушер-гинеколог, хирург и терапевт — привезли с собой маммограф и УЗИ-аппарат для обследований. Записаться можно было заранее или прийти в живую очередь. Заместитель главврача Игорь Пыченков подчеркнул важность акции для пожилых, которым сложно добираться до больницы в 45-50 км. Благодаря автопоезду пациенты получили консультации нескольких врачей за день. Также жители сделали УЗИ и кардиограммы.

Рентген-лаборант Иван Садиков рассказал о важности маммографа для раннего выявления заболеваний молочной железы. Установка позволяет обследовать 20-25 пациентов за смену.