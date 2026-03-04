Рязань
Юные хоккеисты ХК «Рязань-ВДВ» выступили в Кубке Федерации хоккея Москвы
Хоккеисты ХК «Рязань-ВДВ» 2017 года рождения успешно выступили в Кубке Федерации хоккея Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Турнир проходил в два этапа на нескольких ледовых аренах столицы: первый этап — в январе, второй завершился 3 марта. Команда ХК «Рязань-ВДВ» 2017, выступавшая в двух составах, заняла 24 место из 48, набрав 157 баллов. Это обеспечило им место во второй группе Первенства Москвы сезона 2026/2027. Кроме того, во втором этапе команда «Рязань-ВДВ» 2017 — 2 стала лидером своей подгруппы, одержав победу над «КМ Юниор» — 1 из Красногорска со счётом 7:4 в финальном матче. Отмечается, что успех юных хоккеистов высоко оценивают их тренеры.

Хоккеисты ХК «Рязань-ВДВ» 2017 года рождения успешно выступили в Кубке Федерации хоккея Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Турнир проходил в два этапа на нескольких ледовых аренах столицы: первый этап — в январе, второй завершился 3 марта. Команда ХК «Рязань-ВДВ» 2017, выступавшая в двух составах, заняла 24 место из 48, набрав 157 баллов. Это обеспечило им место во второй группе Первенства Москвы сезона 2026/2027.

Кроме того, во втором этапе команда «Рязань-ВДВ» 2017 — 2 стала лидером своей подгруппы, одержав победу над «КМ Юниор» — 1 из Красногорска со счётом 7:4 в финальном матче.

Отмечается, что успех юных хоккеистов высоко оценивают их тренеры.