Вода из прорванной плотины затопила дорогу в Рязанской области

4 марта в Михайловском округе подтопило дорогу в деревне Серебрянь из-за прорыва плотины Пронского водохранилища. Отмечается, что уровень воды над дорогой составляет 30 сантиметров. Системы жизнеобеспечения функционируют нормально, и есть объездной путь. Лодочная переправа не требуется. В случае возникновения проблем с тяжелой техникой будет организована переправа, как сообщили в пресс-службе.