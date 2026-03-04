Рязань
В Сасове вдоль двух улиц появятся теннисный стол и интерактивные игры за 126,8 млн
На территории парка появятся уличная библиотека, бетонный теннисный стол, санузел, торговый павильон, детская игровая площадка, интерактивные устройства для игр «Футбол» и «Морской бой», а также тренажерный комплекс под открытым небом.

Срок выполнения — с даты заключения контракта по 2 ноября 2025 года включительно.

Напомним, на благоустройство набережной реки Шача в Шацком округе выделили 101 миллион 540 тысяч рублей.

Также на обустройство тропы «Поступь времен» в Рязанской области выделили 116,7 млн.

Фото: проектная документация на сайте госзакупок.