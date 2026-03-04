В Сасове вдоль двух улиц появятся теннисный стол и интерактивные игры за 126,8 млн

В Сасове за 126,8 миллиона рублей благоустроят общественную территорию «Индустриальный парк „ПодЗавод“». Работы пройдут вдоль улицы Пушкина и проспекта Молодцова, указано на сайте госзакупок.
В комплекс работ вошли: демонтаж старых конструкций, корчевка кустарника и деревьев, снятие почвенно-растительного слоя с последующей рекультивацией, земляные работы, устройство дорожек, прокладка сетей связи, монтаж освещения, озеленение территории, установка малых архитектурных форм и организация дорожного движения.
На территории парка появятся уличная библиотека, бетонный теннисный стол, санузел, торговый павильон, детская игровая площадка, интерактивные устройства для игр «Футбол» и «Морской бой», а также тренажерный комплекс под открытым небом.
Срок выполнения — с даты заключения контракта по 2 ноября 2025 года включительно.
Фото: проектная документация на сайте госзакупок.