В Сасове вдоль двух улиц появятся теннисный стол и интерактивные игры за 126,8 млн

В Сасове за 126,8 миллиона рублей благоустроят общественную территорию «Индустриальный парк „ПодЗавод“». Работы пройдут вдоль улицы Пушкина и проспекта Молодцова, указано на сайте госзакупок. В комплекс работ вошли: демонтаж старых конструкций, корчевка кустарника и деревьев, снятие почвенно-растительного слоя с последующей рекультивацией, земляные работы, устройство дорожек, прокладка сетей связи, монтаж освещения, озеленение территории, установка малых архитектурных форм и организация дорожного движения.