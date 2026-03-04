Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 04
Чтв, 05
Птн, 06
-5°
ЦБ USD 77.8 0.19 05/03
ЦБ EUR 90.75 0.44 05/03
Нал. USD 78.35 / 78.30 04/03 17:25
Нал. EUR 91.31 / 91.97 04/03 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
507
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 295
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
779
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 314
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области установят охранные зоны для 5 объектов культнаследия
В Рязанской области планируется установить объединенные зоны охраны для нескольких объектов культурного наследия. Опубликованы соответствующие проекты постановлений правительства региона. Речь идет о двух группах памятников. Первая расположена в Александро-Невском районе, в селе Заборово. В документе указано, что в единую охранную зону предполагается включить объект федерального значения «Могила Скобелева Михаила Дмитриевича (1843-1882)», а также два объекта регионального значения — «Преображенская церковь» 1763 года и «Усадьба Скобелевых — XIX в.

В Рязанской области планируется установить объединенные зоны охраны для нескольких объектов культурного наследия. Опубликованы соответствующие проекты постановлений правительства региона.

Речь идет о двух группах памятников. Первая расположена в Александро-Невском районе, в селе Заборово. В документе указано, что в единую охранную зону предполагается включить объект федерального значения «Могила Скобелева Михаила Дмитриевича (1843-1882)», а также два объекта регионального значения — «Преображенская церковь» 1763 года и «Усадьба Скобелевых — XIX в.

Вторая группа памятников находится в Касимовском районе, в селе Погост. Постановлением предлагается объединить охрану двух объектов федерального значения — «Церковь Преображения» 1794 года и «Церковь Никольская» 1771 года.

В проектах документов прописаны ограничения, которые будут действовать в границах единых охранных зон. В частности, на этих территориях запретят строительство капитальных объектов, за исключением работ, направленных на сохранение или восстановление историко-градостроительной среды. Также в документе указано, что недопустимо использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на памятники, размещение взрыво- и пожароопасных объектов, складов и захоронений ядохимикатов.

Кроме того, проектами постановлений предлагается ввести ограничения на размещение рекламы, вывесок, некапитальных строений, автостоянок и киосков. В документе уточняется, что в охранных зонах нельзя будет устанавливать базовые станции сотовой связи и антенно-мачтовые конструкции, препятствующие визуальному восприятию объектов.

Отдельные требования касаются внешнего облика новых и реконструируемых зданий. В постановлениях написано, что для наружной отделки фасадов можно будет использовать только традиционные материалы — дерево, кирпич, штукатурку с покраской — либо их имитацию. Цветовые решения должны соответствовать исторической среде: неяркие оттенки серого, коричневого, охристого, зеленого, голубого или белого цветов. Также в документе указано, что крыши должны быть двускатными или четырехскатными, без изломов, с углом наклона не более 40 градусов.

В проектах постановлений предусматривается и параметры застройки. Так, в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности для села Заборово предельная высота новых объектов капитального строительства не должна будет превысить 12 метров. Для села Погост в документе указано, что максимальная высота застройки составит девять метров, а протяженность фасадов — не более 10 метров.

На фото «Преображенская церковь» 1763 года в Александро-Невском районе.