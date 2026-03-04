В Рязанской области установят охранные зоны для 5 объектов культнаследия

В Рязанской области планируется установить объединенные зоны охраны для нескольких объектов культурного наследия. Опубликованы соответствующие проекты постановлений правительства региона. Речь идет о двух группах памятников. Первая расположена в Александро-Невском районе, в селе Заборово. В документе указано, что в единую охранную зону предполагается включить объект федерального значения «Могила Скобелева Михаила Дмитриевича (1843-1882)», а также два объекта регионального значения — «Преображенская церковь» 1763 года и «Усадьба Скобелевых — XIX в.

В Рязанской области планируется установить объединенные зоны охраны для нескольких объектов культурного наследия. Опубликованы соответствующие проекты постановлений правительства региона.

Речь идет о двух группах памятников. Первая расположена в Александро-Невском районе, в селе Заборово. В документе указано, что в единую охранную зону предполагается включить объект федерального значения «Могила Скобелева Михаила Дмитриевича (1843-1882)», а также два объекта регионального значения — «Преображенская церковь» 1763 года и «Усадьба Скобелевых — XIX в.

Вторая группа памятников находится в Касимовском районе, в селе Погост. Постановлением предлагается объединить охрану двух объектов федерального значения — «Церковь Преображения» 1794 года и «Церковь Никольская» 1771 года.

В проектах документов прописаны ограничения, которые будут действовать в границах единых охранных зон. В частности, на этих территориях запретят строительство капитальных объектов, за исключением работ, направленных на сохранение или восстановление историко-градостроительной среды. Также в документе указано, что недопустимо использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на памятники, размещение взрыво- и пожароопасных объектов, складов и захоронений ядохимикатов.

Кроме того, проектами постановлений предлагается ввести ограничения на размещение рекламы, вывесок, некапитальных строений, автостоянок и киосков. В документе уточняется, что в охранных зонах нельзя будет устанавливать базовые станции сотовой связи и антенно-мачтовые конструкции, препятствующие визуальному восприятию объектов.

Отдельные требования касаются внешнего облика новых и реконструируемых зданий. В постановлениях написано, что для наружной отделки фасадов можно будет использовать только традиционные материалы — дерево, кирпич, штукатурку с покраской — либо их имитацию. Цветовые решения должны соответствовать исторической среде: неяркие оттенки серого, коричневого, охристого, зеленого, голубого или белого цветов. Также в документе указано, что крыши должны быть двускатными или четырехскатными, без изломов, с углом наклона не более 40 градусов.

В проектах постановлений предусматривается и параметры застройки. Так, в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности для села Заборово предельная высота новых объектов капитального строительства не должна будет превысить 12 метров. Для села Погост в документе указано, что максимальная высота застройки составит девять метров, а протяженность фасадов — не более 10 метров.

На фото «Преображенская церковь» 1763 года в Александро-Невском районе.