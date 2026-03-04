В Рязанской области пенсионер незаконно хранил винтовку, ему грозит 5 лет тюрьмы

Рязань
В поселке Александро-Невский полицейские после его сообщения о нападении. Месяц назад к нему пришел мужчина с ножом, требовал деньги, порезал руку и убежал. Злоумышленника задержали после анализа крови на одежде пенсионера. При возврате вещей полицейские обнаружили винтовку без документов. Пенсионер нашел оружие на чердаке и хранил для самозащиты. Возбуждено уголовное дело, теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В поселке Александро-Невский полицейские изъяли винтовку, которую незаконно хранил 69-летний пенсионер. Это произошло после того, как мужчина сообщил в полицию о нападении на него.

Как сообщает пресс-служба ведомства, около месяца назад к пенсионеру пришел местный житель с ножом и потребовал деньги. Когда пожилой человек ответил, что денег у него нет, злоумышленник порезал ему руку и сбежал. Полицейские провели анализ крови на одежде мужчины, после чего нашли и задержали нападавшего.

Когда они вновь пришли к пенсионеру, чтобы вернуть его одежду, они заметили винтовку в углу комнаты. Оказалось, что у пенсионера не было документов на это оружие. Его изъяли, а пенсионера доставили в отдел полиции.

По словам пенсионера, он нашел винтовку на чердаке своего дома, когда спас своего кота. Он решил оставить ее у себя, чтобы защититься от возможных нападений.

Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение оружия, пенсионеру грозит 5 лет лишения свободы.