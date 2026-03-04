В Рязанской области пенсионер незаконно хранил винтовку, ему грозит 5 лет тюрьмы

В поселке Александро-Невский полицейские изъяли винтовку, которую незаконно хранил 69-летний пенсионер. Это произошло после того, как мужчина сообщил в полицию о нападении на него.
Как сообщает пресс-служба ведомства, около месяца назад к пенсионеру пришел местный житель с ножом и потребовал деньги. Когда пожилой человек ответил, что денег у него нет, злоумышленник порезал ему руку и сбежал. Полицейские провели анализ крови на одежде мужчины, после чего нашли и задержали нападавшего.
Когда они вновь пришли к пенсионеру, чтобы вернуть его одежду, они заметили винтовку в углу комнаты. Оказалось, что у пенсионера не было документов на это оружие. Его изъяли, а пенсионера доставили в отдел полиции.
По словам пенсионера, он нашел винтовку на чердаке своего дома, когда спас своего кота. Он решил оставить ее у себя, чтобы защититься от возможных нападений.
Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение оружия, пенсионеру грозит 5 лет лишения свободы.