В Рязанской области создали стратегию побед на олимпиадах для одаренных детей

В Рязанской области утверждена стратегия развития олимпиадного движения. Новая концепция, рассчитанная на период до 2030 года, предполагает создание трехуровневой системы подготовки школьников к интеллектуальным состязаниям. Координатором работы выступит региональный центр поддержки одаренных детей «Гелиос», следует из распоряжения правительства на сайте газеты «Рязанские ведомости». Согласно документу, для высоких результатов рязанских школьников во всероссийской олимпиаде (ВсОШ) в регионе построят единую вертикаль подготовки, включающую школьные, муниципальные и региональные олимпиадные центры. Все они будут работать по стандартизированным методикам, что позволит выстроить сквозную систему выявления и поддержки талантов на каждом этапе обучения.

Одним из ключевых нововведений станет создание цифрового банка олимпиадных заданий муниципального этапа. Разместить его на сайте центра «Гелиос» планируют уже к июню 2026 года. Также в концепции прописана задача по увеличению числа участников образовательных программ центра «Сириус». Регион ставит планку — не менее 3% от общего числа учащихся должны ежегодно проходить обучение на «Сириус. Курсы» или посещать профильные смены.

Дорожная карта концепции разделена на три этапа. Первый — организационно-подготовительный (декабрь 2025 — июнь 2026). Он включает утверждение нормативной базы, создание системы мониторинга и запуск первых методических программ. Основной этап (июль 2026 — ноябрь 2030) предполагает полноценную работу трехуровневой системы центров и реализацию всех мер поддержки. Завершающий этап (декабрь 2030) отведен под подведение итогов и оценку эффективности.