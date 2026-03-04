В рязанской многоэтажке выпали окна

Инцидент произошел в доме № 33 на улице Татарской. Из квартиры многоэтажки выпали все окна. Причина неизвестна. Очевидцы сообщают, что на место прибыла скорая, полиция и МЧС. «С полицейскими женщина из той квартиры разговаривала», — отметили в сообщении.