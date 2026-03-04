В Рязани осудили мужчину за хранение наркотиков

3 марта в Советском районном суде Рязани завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении Т., обвиняемого в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба суда. Отмечается, что подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд признал Т. виновным по части 2 статьи 228 УК РФ и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Однако, учитывая обстоятельства дела, суд постановил считать наказание условным с испытательным сроком два года.

3 марта в Советском районном суде Рязани завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении Т., обвиняемого в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Отмечается, что подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд признал Т. виновным по части 2 статьи 228 УК РФ и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Однако, учитывая обстоятельства дела, суд постановил считать наказание условным с испытательным сроком два года.

Приговор пока не вступил в законную силу.