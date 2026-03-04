В Рязани образовались 8-балльные пробки

В среду, 4 марта, заторы зафиксировали на улицах Спортивная, Дзержинского, Гагарина, Вокзальная, Чкалова, Весенняя, Каширина, Ленина, Чапаева, Пролетарская, Есенина, Кальная и т. д. Пробки образовались также на Касимовском, Куйбышевском, Московском шоссе, Окружной дороге и т. д. По данным сервиса, в городе зафиксировано три ДТП.