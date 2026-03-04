В Рязани горела хозяйственная постройка
В Рязани 2 марта горела хозяйственная постройка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС. Сообщение о пожаре поступило в 21:36. Отмечается, что огнем повреждена постройка. Возгорание тушили 10 человек и 3 единицы техники. Площадь пожара составила 35 кв. метров.
