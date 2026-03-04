В России предложили увеличить время приема врачей вдвое

В России предложили удвоить время приема врачей для повышения качества медицинской помощи и уменьшения вероятности врачебных ошибок. С такой просьбой выступил депутат Сергей Миронов, передают «Известия».

"Действующие типовые нормы времени на одно первичное посещение в амбулаторных условиях предусматривают, в частности, 15 минут для врача-терапевта участкового и врача-педиатра участкового. На практике указанного времени зачастую недостаточно для качественного приема, особенно при первичном обращении и при множественных жалобах", — говорится в документе.

Также в документе отмечается, что из-за нехватки времени у врачей растет риск недостаточной диагностики, ошибок и повторных визитов, что увеличивает нагрузку на систему ОМС и ограничивает доступ к помощи. Сергей Миронов предлагает увеличить время очного приема до 30 минут при первом обращении, чтобы улучшить анализ случаев, маршрутизацию и снизить повторные визиты и ошибки. Это позволит сократить избыточные обращения и осложнения, а также сэкономить ресурсы здравоохранения.

По словам Миронова, для этого необходима разработка организационно-финансовой модели, сохраняющей доступность медицинской помощи.

Фото: Министерство здравоохранения Рязанской области.