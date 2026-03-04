В РФ появится новый ГОСТ на маникюр и педикюр

Документ содержит требования к картам технологических процессов маникюра и педикюра. Классическому маникюру отводится 45-60 минут, препаратному — 40-60 минут, аппаратному — 40-70 минут, комбинированному — 40-60 минут. Новый ГОСТ распространяется на все организации, ИП и самозанятых в сфере ногтевого сервиса.