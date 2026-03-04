В Подмосковье в аварии с маршруткой погибли два человека

В Подмосковье в результате столкновения маршрутки и грузовика погибли два человека. Отмечается, что авария произошла на выезде из поселка Софрино Пушкинского округа. Помимо погибших, еще шесть человек пострадали. Им оказывают медицинскую помощь. На месте работают экстренные службы.

