В Кадоме 5 марта отключат электричество

Жителей рабочего поселка Кадом предупредили о плановом отключении электроэнергии 5 марта. Об этом сообщили в администрации Кадомского округа. С 10:00 до 17:00 света не будет на улицах Загорная, Кооперативная и Московская.