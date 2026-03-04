В Челябинске под окнами дома нашли тело 11-летней школьницы

В микрорайоне «Парковый» в Челябинске погибла 11-летняя девочка. Трагедия произошла во вторник, 3 марта. Об этом сообщает 74.RU со ссылкой на источники. Тело школьницы обнаружили прохожие возле одной из высоток. По данным издания, перед случившимся девочка отправила знакомым прощальные сообщения.

Сообщается, что ребенок воспитывался в благополучной семье. Источники также отмечают, что ранее девочка пережила смерть отца.

Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы. Официальные комментарии следственных органов на момент публикации уточняются.