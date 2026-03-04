Рязанскую область накроет сильный снег
В четверг, 5 марта, в регионе будет облачно. Ночью ожидается снег, местами сильный, мокрый. Местами ожидается налипание мокрого снега, гололед. Днём также пройдут небольшие осадки. Гололедица. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха по области ночью опустится до -5, 0 °C, днём поднимется до -2, +3°С.
Ранее для рязанцев выпустили метеопредупреждение.