Рязанская прокуратура помогла обеспечить лекарствами ребенка-инвалида

Рязанская прокуратура помогла обеспечить лекарствами ребенка-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, ребенок-инвалид из Кадомского района постоянно нуждается в лекарственном препарате, однако своевременно им не обеспечен из-за того, что его нет в аптеках.

Прокуратура подала в суд на региональный минздрав. Министерство обязали обеспечить ребенка лекарством и компенсировать моральный вред в сумме 30 тыс. рублей.