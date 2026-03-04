Рязанцам рассказали, почему они не смогли записаться на прием в областную детскую клиническую больницу

«Уважаемые пациенты! В связи с участившимися обращениями о сложности записи на прием к специалистам Консультативно-диагностического центра ОДКБ мы провели внутреннее расследование. Выяснили, что у одного из крупных операторов сотовой связи в регионе имеются сбои в работе. В настоящее время ведутся работы по устранению неполадок», — говорится в сообщении.

Рязанцам рассказали, почему они не смогли записаться в областную детскую клиническую больницу Н. В. Дмитриевой на прием. Об этом сообщили в пресс-службе администрации медучреждения.

«Уважаемые пациенты! В связи с участившимися обращениями о сложности записи на прием к специалистам Консультативно-диагностического центра ОДКБ мы провели внутреннее расследование. Выяснили, что у одного из крупных операторов сотовой связи в регионе имеются сбои в работе. В настоящее время ведутся работы по устранению неполадок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что записаться на прием можно через участкового педиатра или по номеру телефона.