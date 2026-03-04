Рязань
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
506
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 294
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
779
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 314
Рязанцам рассказали, почему они не смогли записаться на прием в областную детскую клиническую больницу
Рязанцам рассказали, почему они не смогли записаться в областную детскую клиническую больницу Н. В. Дмитриевой на прием. Об этом сообщили в пресс-службе администрации медучреждения.

«Уважаемые пациенты! В связи с участившимися обращениями о сложности записи на прием к специалистам Консультативно-диагностического центра ОДКБ мы провели внутреннее расследование. Выяснили, что у одного из крупных операторов сотовой связи в регионе имеются сбои в работе. В настоящее время ведутся работы по устранению неполадок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что записаться на прием можно через участкового педиатра или по номеру телефона.