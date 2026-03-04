Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 04
Чтв, 05
Птн, 06
-5°
ЦБ USD 77.8 0.19 05/03
ЦБ EUR 90.75 0.44 05/03
Нал. USD 78.55 / 78.30 04/03 18:20
Нал. EUR 91.31 / 91.97 04/03 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
520
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 336
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
783
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 319
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязань встала в 10-балльные пробки
Вечером в среду, 4 марта, пробки образовались на Окружной дороге, Московском шоссе, Касимовском шоссе, Муромском шоссе, Куйбышевском шоссе, Северной окружной дороге, Солотчинском шоссе. Заторы фиксируют на улицах Высоковольтной, Есенина, Новой, Большой, Крупской, Октябрьской, Новосёлов, Зубковой, Спортивной, Дзержинского, Гагарина, Вокзальной, Чкалова, Весенней, Каширина, Ленина, Чапаева, Пролетарской, Кальной.

Рязань встала в 10-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс карт».

Вечером в среду, 4 марта, пробки образовались на Окружной дороге, Московском шоссе, Касимовском шоссе, Муромском шоссе, Куйбышевском шоссе, Северной окружной дороге, Солотчинском шоссе.

Заторы фиксируют на улицах Высоковольтной, Есенина, Новой, Большой, Крупской, Октябрьской, Новосёлов, Зубковой, Спортивной, Дзержинского, Гагарина, Вокзальной, Чкалова, Весенней, Каширина, Ленина, Чапаева, Пролетарской, Кальной.