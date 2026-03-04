Рязань встала в 10-балльные пробки
Вечером в среду, 4 марта, пробки образовались на Окружной дороге, Московском шоссе, Касимовском шоссе, Муромском шоссе, Куйбышевском шоссе, Северной окружной дороге, Солотчинском шоссе. Заторы фиксируют на улицах Высоковольтной, Есенина, Новой, Большой, Крупской, Октябрьской, Новосёлов, Зубковой, Спортивной, Дзержинского, Гагарина, Вокзальной, Чкалова, Весенней, Каширина, Ленина, Чапаева, Пролетарской, Кальной.
Рязань встала в 10-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс карт».
