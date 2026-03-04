Рязань
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
506
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 293
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
779
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 314
Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем глобальной безопасности
Ядерное сдерживание по-прежнему остается краеугольным камнем глобальной безопасности. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, совпадающее мнение немецких властей подтверждает позицию Москвы о том, что любые переговоры по стратегической стабильности невозможны «без участия европейских ядерных держав».

Песков также подчеркнул важность соблюдения режима нераспространения ядерного оружия, который нельзя упускать из виду при обсуждении вопросов безопасности.