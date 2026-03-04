Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем глобальной безопасности

Ядерное сдерживание по-прежнему остается краеугольным камнем глобальной безопасности. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. По его словам, совпадающее мнение немецких властей подтверждает позицию Москвы о том, что любые переговоры по стратегической стабильности невозможны «без участия европейских ядерных держав». Песков также подчеркнул важность соблюдения режима нераспространения ядерного оружия, который нельзя упускать из виду при обсуждении вопросов безопасности.

Ядерное сдерживание по-прежнему остается краеугольным камнем глобальной безопасности. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, совпадающее мнение немецких властей подтверждает позицию Москвы о том, что любые переговоры по стратегической стабильности невозможны «без участия европейских ядерных держав».

Песков также подчеркнул важность соблюдения режима нераспространения ядерного оружия, который нельзя упускать из виду при обсуждении вопросов безопасности.