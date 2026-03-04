На Рязанской ВДНХ открылась цветочная ярмарка

В среду, 4 марта, на Рязанской ВДНХ открылась цветочная ярмарка. Рязанцы могут приобрести цветы в подарок и для дома. Ярмарка будет работать 4 и 5 марта с 13.00 до 20.00, с 6 по 9 марта — с 10.00 до 20.00.