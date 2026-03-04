Мошенники в преддверии 8 Марта начали предлагать россиянкам билеты в театр

В преддверии 8 Марта мошенники активизировались, рассылая фишинговые ссылки с предложениями покупки билетов в театры, кино и музеи по скидкам для женщин. Они используют мессенджеры и поддельные сайты, где деньги идут злоумышленникам. Также рассылаются фальшивые письма от имени известных магазинов и служб доставки цветов с подделками сайтов для сбора персональных данных. Кроме того, мошенники предлагают «выигрыши» в лотереях и конкурсах, требуя оплату за доставку или подтверждение личности.

В преддверии Международного женского дня мошенники активизировались, рассылая фишинговые ссылки на покупку билетов в театры, кино и музеи со скидками для женщин. Об этом сообщила председатель Совета регионального отделения Ассоциации юристов России (АЮР) в ЛНР Виктория Тютюнникова.

По ее словам, злоумышленники используют различные мессенджеры для рассылки сообщений с заманчивыми предложениями, утверждая, что в праздничный день девушки могут приобрести билеты по очень низкой цене. Однако все эти сайты являются подделками, и деньги за оплату билетов поступают мошенникам.

Тютюнникова также отметила, что мошенники рассылают письма от имени известных магазинов и сервисов доставки цветов. Ссылки в этих сообщениях ведут на фальшивые сайты, которые копируют дизайн оригиналов, где жертвы вынуждены вводить свои персональные данные.

Кроме того, аферисты распространяют сообщения о выигрышах в лотереях и конкурсах, приуроченных к 8 Марта. Для получения призов жертвам предлагается внести «небольшую» сумму денег для доставки или подтверждения личности.