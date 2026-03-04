Рязань
Минтранс подтвердил атаку на российский газовоз в Средиземном море
Российский газовоз «Арктик Метагаз» 3 марта подвергся атаке безэкипажных катеров ВСУ вблизи территориальных вод Мальты в Средиземном море, сообщил Минтранс РФ. Уточняется, что танкер, шедший из Мурманска с грузом, оформленным по международным правилам, был атакован катерами, запущенными с территории Ливии. Все 30 членов экипажа спасены. Минтранс квалифицировал инцидент как акт международного терроризма и морского пиратства, обвинив Украину в нарушении морского права, и призвал мировое сообщество отреагировать.

