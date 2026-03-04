Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 04
Чтв, 05
Птн, 06
-5°
ЦБ USD 77.8 0.19 05/03
ЦБ EUR 90.75 0.44 05/03
Нал. USD 78.35 / 78.30 04/03 17:25
Нал. EUR 91.31 / 91.97 04/03 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
506
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 293
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
779
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 314
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Минтранс оценил строительную готовность моста через Оку на 18,6%
Работы ведутся круглосуточно, задействовано 270 человек и 96 единиц техники, готовность — 18,6%. На правом берегу монтируют железобетонные балки для моста через ручей Быстрец (17 из 42). Рядом с селом Дядьково строят насыпь и опоры моста через Оку. На левом берегу, на путепроводе между Шумашью и Дубровичами, формируют насыпь и готовят основание дороги. Общая протяженность моста с подходами — 5,8 км, длина моста — 1,1 км.

Минтранс оценил строительную готовность моста через Оку на 18,6%. Об этом сообщили в пресс-службе рязанского ведомства.

По проекту «Инфраструктура для жизни» и программы «Единой России» «Безопасные дороги» продолжается строительство моста через Оку. Работы ведутся круглосуточно, задействовано 270 человек и 96 единиц техники, готовность — 18,6%. На правом берегу монтируют железобетонные балки для моста через ручей Быстрец (17 из 42). Рядом с селом Дядьково строят насыпь и опоры моста через Оку. На левом берегу, на путепроводе между Шумашью и Дубровичами, формируют насыпь и готовят основание дороги. Общая протяженность моста с подходами — 5,8 км, длина моста — 1,1 км.

Отмечается, что планируется завершить работы в 2029 году.

Фото: Минтрас Рязанско области.