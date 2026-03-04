Минтранс оценил строительную готовность моста через Оку на 18,6%

По проекту «Инфраструктура для жизни» и программы «Единой России» «Безопасные дороги» продолжается строительство моста через Оку. Работы ведутся круглосуточно, задействовано 270 человек и 96 единиц техники, готовность — 18,6%. На правом берегу монтируют железобетонные балки для моста через ручей Быстрец (17 из 42). Рядом с селом Дядьково строят насыпь и опоры моста через Оку. На левом берегу, на путепроводе между Шумашью и Дубровичами, формируют насыпь и готовят основание дороги. Общая протяженность моста с подходами — 5,8 км, длина моста — 1,1 км.

Отмечается, что планируется завершить работы в 2029 году.

Фото: Минтрас Рязанско области.