МЧС выпустило еще одно метеопредупреждение для рязанцев

По данным синоптиков, в ближайший час, с сохранением ночью и утром 5 марта на территории Рязанской области местами ожидается налипание мокрого снега, гололед, ухудшение видимости до 200 — 800 м. Ранее рязанцев предупреждали о тумане.